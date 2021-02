Federica Brignone ha conquistato il SuperG di Val di Fassa , valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Splendida prova della valdostana, alla 16^ vittoria in carriera , record eguagliato di un mito come Deborah Compagnoni . Federica, che ha chiuso in 1'14''61 , ha dunque riscattato le delusioni ai Mondiali di Cortina , da dove è tornata a casa senza medaglia: per lei prima affermazione stagionale e quinto podio del 2021 (44° in totale). Sulla pista La Volata di passo San Pellegrino, l'azzurra ha preceduto l'atleta del momento, Lara Gut-Behrami , che dopo i due successi consecutivi in discesa di venerdì e sabato, si accontenta della seconda piazza (+0''59), utile comunque per conquistare con una prova di anticipo la Coppa di specialità. Podio completato dall'altra svizzera, Corinne Suter (+0''72). Gara condizionata da due brutte cadute : la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Rosina Schneeberger , entrambe trasportate in ospedale con l'elicottero . La Coppa del mondo torna in pista per le finali di Lenzerheide , in programma a metà marzo.

Brignone: "Record Compagnoni? Ho ancora tanti sogni"

"Aver raggiunto Deborah Compagnoni a 16 successi in Coppa del Mondo è un bel traguardo, ma non l'ultimo: ho voglia ancora di fare, i miei sogni sono ancora tanti". Federica Brignone vince il SuperG di Cdm in Val di Fassa, e quel che la rende felice non è tanto il primato di successi, quanto essersi messa alle spalle la delusione di Cortina. "A prescindere dal risultato, sono soddisfatta perchè sono tornata a sciare come so: non avevo fame di vittoria, ma di rimettere insieme il puzzle dopo la delusione di Cortina". Il segreto, dice Brignone, è "cominciare a prendere le cose come vengono: mi sono detta, se devo vivere malissimo per vincere, per me non ne vale la pena". "In questa stagione - ha concluso Brignone - mi sono ammazzata di lavoro, mentalmente dico: all'inizio non sciavo bene e i risultati non arrivavano. Poi ho cominciato a non fare in gara quel che mi riusciva in allenamento: e questo mi ha buttato giù. Oggi mi sono detta che non avevo niente da perdere: e' un momento difficile per me, ma sono soddisfatta di come ho sciato. Ho ancora tanto da dare".