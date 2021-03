Dorothea Wierer ritrova in un colpo solo podio e sorriso. Lo fa nella gara Sprint 7,5 km a Nove Mesto, chiusa al terzo posto alle spalle della fenomenale norvegese Tirill Eckhoff (che vince per la sesta volta la Sprint in 18’11”1) e alla tedesca Denise Herrmann, grazie soprattutto a un’impeccabile prova dal poligono di tiro. Per la finanziera di Anterselva quello di Nove Mesto è il quarto podio in stagione, che tiene ancora viva la corsa al terzo posto finale della classifica generale (Dorothea ha comunque già vinto la Coppa del mondo nell’individuale): al momento, infatti, l’azzurra è quinta grazie ai suoi 734 punti, 21 in meno della tedesca Preuss e 81 rispetto alla svedese Oeberg, rispettivamente quarta e terza in classifica. Appuntamento a Ostersund, in Svezia, tra una settimana, dove si concluderà la stagione 2021 del biathlon.