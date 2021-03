Alla Liensberger lo slalom bis di Are, Shiffrin 2a

Nel secondo Slalom ad Are vince l'austriaca Katharina Liensberger (due ori al Mondiale di Cortina), al primo successo in Coppa. Festa di compleanno "rovinata" per Mikaela Shiffrin (26 anni oggi), seconda dopo la prima manche al comando: rimandato l'appuntamento con la 70esima vittoria in carriera. Completa il podio la svizzera Holdener. Petra Vlhova chiude ottava ma resta al comando nella classifica generale e di specialità. Fuori Irene Curtoni.

Solo 8/a, invece, la slovacca Petra Vlhova (1'50"64): dopo un erroraccio nella prima manche, chiusa in 27/a posizione, ha poi recuperato ben 19 posti, racimolando comunque punti preziosi nella classifica generale per la conquista della coppa del mondo: ora ne ha 1.352, contro i 1.256 della svizzera Lara Gut-Behrami. E, per la Coppa di speciale, Petra ha 612 punti, contro i 590 di Liensberger e i 575 di Shiffrin.

Per l'Italia anche oggi, come in quella di ieri, nessuna azzurra in classifica, con Irene Curtoni unica rimasta in gara, ma fuori nella seconda manche. Il prossimo appuntamento di Coppa del mondo è per le decisive finali svizzere a Lenzerheide, dal 17 al 21 marzo.