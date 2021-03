Kranjska Gora: slalom a Noel, coppa a Schwarz

Clement Noel vince lo slalom speciale a Kranjska Gora. A completare la doppietta francese c'è il secondo posto di Victor Muffat-Jeandet, davanti allo svizzero Ramon Zenhaeusern. L'austriaco Marco Schwarz, settimo all'arrivo, conquista la Coppa di specialità. Miglior italiano Alex Vinatzer, che chiude ottavo. Fuori Pinturault, che non allunga su Odermatt in classifica generale

Nello slalom speciale di Kranjska Gora, ultima gara prima delle finali di Coppa della prossima settimana a Lenzerheide, si impone in 1:47.51 il francese Clement Noel, 23 anni, che conquista così la sua ottava vittoria in carriera. Alle sue spalle l'altro francese Victor Muffat-Jeandet in 1:48.13 e lo svizzero Ramon Zenhaeusern in 1:48.22. All'austriaco Marco Schwarz, oggi, 7/o , la coppa di specialità. Nella corsa per la coppa del mondo generale, invece, il francese Alexis Pinturault ha inforcato e non ha fatto punti mantenendo cosi inalterato il suo modesto vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt: 1.100 punti contro 1.069. Tutto si deciderà così a Lenzerheide.

Per L'Italia - in una gara al limite, sempre sotto una fitta nevicata mista anche a pioggia, con cattiva visibilità e fondo fragile - ci sono Alex Vinatzer 8/o in 1.49.32 e Stefano Gross 15/o in 1.49.91.