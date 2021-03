La sciatrice azzurra è pronta a tornare in pista dopo l'infortunio dello scorso 31 gennaio che l'ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina per le finali di stagione. Nella discesa di Lenzerheide mercoledì 17 marzo Goggia proverà a conquistare la Coppa del mondo: anche se dovesse vincere la rivale Suter, per il titolo basterà l'ottavo posto

Buone notizie per Sofia Goggia. A meno di due mesi dalla frattura del piatto tibiale dello scorso 31 gennaio a Garmisch che le aveva impedito di partecipare ai Mondiali di Cortina, la sciatrice azzurra è pronta a tornare in pista. Goggia sarà in gara mercoledì 17 marzo alle finali di di Lenzerheide, in Svizzera, per difendere nella discesa il primato in classifica e conquistare la Coppa del mondo.