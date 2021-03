Sci, rinviata la prova di discesa a Lenzerheide

Le prove decisive di discesa donne e uomini delle Finali della Coppa del Mondo di Sci sono state annullate. A nulla è servito il rinvio di ogni decisione alle ore 11: la troppa neve a Lenzerheide ha reso vano ogni tentativo di ripulire la pista, avvenuto per di più sotto una fitta nevicata e con un forte vento. Alle finali solitamente la Fis non modifica il calendario e, senza prova, non dovrebbe esserci gara domani, ma ci sono pressioni per tentare comunque di far disputare sia le prove che le gare nella giornata di mercoledì. "L'annullamento per maltempo della prova di oggi comporterebbe, in termini di regolamento, la cancellazione delle due gare inizialmente stabilite per la giornata di mercoledì 17 marzo, in quanto le finali non prevedono spostamenti o cambi rispetto al programma originario - spiega la Fisi -. Tuttavia è intenzione della Federazione Internazionale far disputare sia le necessarie prove sia le discese nella giornata di domani, su due tracciati accorciati e abbassati con partenza dal cancelletto del supergigante". Ogni decisione, al momento, è stata così rinviata alla riunione dei capisquadra alle ore 17. Nel caso le gare fossero annullate le due coppe di specialità andrebbero ai due leader attuali, l'azzurra Sofia Goggia e lo svizzero Beat Feuz.