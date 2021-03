Dorothea Wierer chiude al secondo posto la Sprint 7,5 km di Ostersund, che chiude la stagione di Coppa del mondo di biathlon, conquistando il 40° podio in Cdm della carriera. L'azzurra, senza errori al poligono, viene beffata nel finale dalla norvegese Tiril Eckhoff (0-1), al settimo successo nella specialità in questa stagione, che precede Dorothea di appena 2''5. Sul podio anche l'altra norvegese Ingrid Tandrevold (+6''7). Ventesimo posto per l'altra azzurra Lisa Vittozzi (1-0, +45.5''). Per la finanziera di Anterselva è il quinto podio stagionale individuale e permette all’azzurra di risalire al quarto posto della Coppa del mondo sprint con 282 punti, così come le permette di portarsi al quarto posto anche nell’assoluta con 811 punti, avendo a tiro la svedese Oeberg, terza a 824, quando mancano due gare al termine della stagione.