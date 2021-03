Il maltempo concede una tregua alle finali di Coppa del mondo a Lenzerheide, dove la Norvegia conquista il Team Event davanti a Germania e Austria. Fuori ai quarti di finale l'Italia, battuta come a Cortina dai tedeschi. Da segnalare l'esordio con vittoria della 19enne azzurra Sophie Mathiou. Sabato in programma il gigante maschile e lo slalom femminile

L’ Italia perde ancora con la Germania nei quarti di finale della Team Event delle finali di Lenzerheide , come era già successo ai Mondiali di Cortina. Cede di misura la squadra azzurra, con un 2-2 che ha premiato i tedeschi grazie ai tempi migliori. La nota positiva è il bel punto portato dall’esordiente Sophie Mathiou , 19enne dei Carabinieri, che è riuscita a battere l’esperta Lena Duerr. Luca De Aliporandini ha sconfitto di misura Linus Strasser, battuti invece Delago e Borsotti, rispettivamente da Filser e Schmid. La vittoria va alla Norvegia , che batte in finale proprio la Germania . Al terzo posto l’ Austria , che ha sconfitto nella finalina la Svezia. Sabato, De Aliprandini e Borsotti saranno in gara nel gigante maschile, mentre Mathiou e Irene Curtoni saranno le slalomiste impegnate per l’Italia.

Mathiou: "Mi sono divertita"

Soddisfatta la 19enne esordiente Sophie Mathiou: “Mi sono divertita, non nero tesa. Sono contenta della mia manche e avrei voluto rifarla. Ho visto la pista di domani, è bellissima, ghiacciata. Vedremo come sarà battersi contro le più forti”. Borsotti: “Oggi non contava vincere 3 a 1, ma contavano i migliori tempi della pista blu. Questo si era capito dalla ricognizione. Domani arriva il gigante, lo affronto serenamente, è l’ultima gara della stagione e comunque andrà sarò contento”. De Aliprandini: “Credo che la neve che abbiamo trovato oggi non c’entrerà nulla con quella che troveremo domani in gara”.