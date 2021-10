Gigante Soelden, male le azzurre nella 1^ manche

E' partita con il gigante femminile di Soelden la Coppa del mondo di sci 2021/22. Dopo la prima manche in testa Lara Gut davanti a Mikaela Shiffrin. Debutto no per le azzurre: la migliore è Federica Brignone 15esima, 22esima la Goggia. Fuori Bassino e Curtoni

La svizzera Lara Gut in 1.02.80 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Soelden, prima gara della stagione 2021-22. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.02.82 e la austriaca Stephanie Brunner in 1.03.34. Falsa partenza in questa stagione per le italiane: fuori è infatti finita per un errore Marta Bassino, n.1 delle gigantiste azzurre e detentrice della coppa di disciplina, vincitrice su questa pista lo scorso anno. Migliore italiana - dopo la prova delle prime trenta atlete al via - è così Federica Brignone, ma al momento solo 15esima in 1.04.32. Poi più indietro, 22esima, c'è Sofia Goggia in 1.04.77 mentre fuori è finita pure Elena Curtoni. Si gareggia a 2 mila metri di quota sul ghiacciaio Rettenbach, con condizioni meteo e di neve perfette e finalmente con la presenza di pubblico. Seconda manche alle ore 13:15.