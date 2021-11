Parallelo Lech, Bassino qualificata per la finale

Marta Bassino, campionessa del mondo in carica nella disciplina, è l'unica italiana a qualificarsi per la fase finale in programma alle 17.00. Fuori le altre azzurre Celina Haller, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Roberta Gulli

Dopo due brevi manche con classifica basata sulla somma dei tempi realizzati, solo l' azzurra Marta Bassino ha superato la selezione mattutina piazzandosi tra le 16 atlete ammesse alla finale del parallelo di coppa del mondo di Lech.

Niente da fare invece per le altre quattro azzurre Celina Haller, Sophie Mathiou, Anita Gulli e Roberta Gulli che hanno realizzato tempi troppo alti. La finale inizia alle ore 17.00, alla luce dei riflettori.

Bassino, campionessa del mondo in carica in questa disciplina, si è misurata con la statunitense Paula Moltzan che nella seconda manche è stata vittima di un problema tecnico causato dal cancelletto di partenza che non si è aperto regolarmente, inconveniente che si è poi ripetuto per un'altra atleta .

Bassino - che ha realizzato il quinto miglior tempo assoluto di qualificazione - è così scesa da sola e Moltzan ha fatto altrettanto poco più tardi ma non riuscendo per un errore a concludere la manche finendo nei materassi di protezione.