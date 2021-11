Vento e nebbia, cancellato gigante Killington

Troppa nebbia e troppo vento hanno portato alla cancellazione del gigante di Coppa del mondo femminile a Killington. L'annullamento è arrivato dopo che la gara - partita in ritardo e su un tracciato accorciato proprio per il maltempo - era sta lungamente interrotta dopo la partenza delle prime nove atlete. Al momento era al comando la francese Tessa Worley in 49.56, seconda la slovacca Petra Vhlova in 49.74 e terza la svizzera Lara Gut Behrami in 48.85. Quarto tempo in 49.86 per Marta Bassino, la migliore della azzurre, seguita da Federica Brignone 5/a in 50.37 .

Sofia Goggia dopo una serie di errori è stata protagonista di una rimonta troppo prodigiosa sul muro finale causa di un cronometraggio ballerino che per qualche minuto le ha accreditato addirittura il secondo tempo per poi retrocederla in 8/a posizione in 50.50. La bergamasca ha comunque fatto meglio della campionessa locale Mikaela Shiffrin che senza errori ma vittima del vento laterale ha chiuso addirittura in 50.94. Ancora non si sa se e quando questo gigante verrà recuperato. Domenica è in programma uno slalom speciale.