Shiffrin vince slalom Killington: 71esima vittoria

Successo numero 71 in Coppa del mondo e 46esimo in slalom per Mikaela Shiffrin che ha fatto suo lo speciale di Killington, quinto successo in serie sulle nevi su cui ha imparato a sciare da quando si gareggia nel Vermont, dal 2016. La fuoriclasse Usa, con il tempo totale di 1.38.33, ha scalzato dal primo posto la migliore nella manche d'apertura, la slovacca Petra Vlhova, che ha pagato un errore chiudendo in in 1.39.08. Terzo posto per la svizzera Wendy Holdener, podio n. 28 in speciale ma mai una vittoria. Anche in questa gara Italia modesta con una sola azzurra in classifica: Federica Brignone 22/a in 1.42.31. La prossima tappa di cdm donne sarà a Lake Louise, in Canada, per le prime gare veloci della stagione e dunque quelle giuste per l'azzurra Sofia Goggia: da venerdì a domenica sono in programma due discese ed un superG.