Odermatt vince il primo SuperG a Beaver Creek

Sole e visibilità perfetta sulla Birds of Prey di Beaver Creek per il primo SuperG stagionale non sono bastati agli azzurri per portare a casa un buon risultato. Troppi errori da parte di Dominik Paris e compagni mentre si è salvato il solo piemontese Mattia Casse con un buon nono tempo. Ha vinto alla grande lo svizzero Marco Odermatt - 24 anni e sesto successo in carriera - in 1.08.61: ora, con 250 punti, è sempre più solo al comando della classifica generale di coppa, il suo grande obiettivo. Secondo l'austriaco Matthias Mayer in 1.09.39 e terzo a sorpresa il canadese Broderick Thompson in 1.09.56, pettorale 35 e primo podio in carriera. Miglior italiano , con un buon 9/o posto in 1.09.93 su una pista dove ha fatto spesso bene, è stato così il piemontese Mattia Casse. "La pista mi piace da sempre. Ho visto che comunque ho ancora molto margine. Devo acquisire su ancor più fiducia nei miei pezzi. Ci sono altre tre gare qui a Beaver e voglio andare bene anche in discesa", ha commentato l'azzurro. Fuori subito invece è finito il n.1 degli italiani Dominik Paris. Ha infilato la testa nel telo di una porta dopo aver tagliato troppo una curva per tentare di recuperare un errore di linea poco dopo il via, in un tratto tecnico molto ripido e veloce. Errori più o meno gravi, soprattutto per sbagli di linea - il vero problema di ogni superG dove si gareggia senza prove - anche per Christof Innerhofer che ha chiuso in ritardo in 1.11.31, Riccardo Tonetti in 1.11.49, Guglielmo Bosca in 1.11.50 ed Emanuele Buzzi in 1.11.58. Altri grandissimi campioni dell'alta velocità si sono ritrovati nelle stesse condizioni visto che fuori solo finiti assi del calibro del norvegese Aleksander Kilde, dell'austriaco Max Franz e del tedesco Romed Baumann. Venerdì a Beaver Creek c'è un altro superG, il secondo dei sei stagionali. A Lake Louise, in Canada, le ragazze scenderanno invece in pista per la loro prima discesa: la buona notizia è che l'azzurra Sofia Goggia ha dominato l'unica prova