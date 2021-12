Kilde vince discesa Beaver Creek, Marsaglia quarto

Il norvegese bissa il successo del Supergigante sulle nevi americane. Sul podio anche l'austriaco Mayer e lo svizzero Feuz. Quarto posto per Matteo Marsaglia, quinto Dominik Paris. Domenica in programma un'altra discesa libera

Doppietta per il norvegese Aleksander Kilde che a Beaver Creek dopo il SuperG di giovedì ha vinto anche la prima discesa libera in programma nella località del Colorado, con il tempo di 1.39.63. Alle sue spalle l'austriaco Matthias Mayer in 1.40.29 e lo svizzero Beat Feuz in 1.40.64 che ha così ottenuto il suo 54/o podio in carriera.

Finalmente una buona gara invece per i jet azzurri con una eccellente prova del romano Matteo Marsaglia quarto in 1.40.83, suo miglior risultato in discesa grazie alla velocità e alla sua precisione nei tratti più tecnici della pista Bird's of Prey.

Poi c'è anche il buon quinto tempo di Dominik Paris in 1.40.86, in netta ripresa rispetto alle tre altre prime gare veloci stagionali. Per l'Italia - con sole e condizioni di neve perfette - c'è poi anche il 14/o posto di Christof Innrhofer. Più indietro Emanuele Buzzi e Mattia Casse. Domenica a Beaver Creek è in programma la seconda e ultima discesa della trasferta americana del circo bianco.