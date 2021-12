Il norvegese Kilde vince SuperG in Val Gardena

Il norvegese conquista il terzo successo stagionale in coppa del mondo. Nel supergigante in Val Gardena Kilde ha preceduto gli austriaci Mayer e Kriechmayr. Sesto posto per Dominik Paris

Aleksander Aamodt Kilde ha vinto il supergigante in Val Gardena, precedendo gli austriaci Mayer (+0.22) e Kriechmayr (+0.27). Per il norvegese si tratta del terzo successo stagionale in coppa del mondo, dopo aver conquistato il primo posto in SuperG e discesa libera a Beaver Creek. Quarta posizione per lo svizzero Feuz (+0.57), davanti al connazionale Rogentin (+0.74). Migliore degli italiani Dominik Paris, che ha chiuso la gara in sesta posizione a 80 centesimi da Kilde. Più indietro gli altri azzurri: Guglielmo Bosca (+1.31), Mattia Casse (+1.35), Christoph Innerhofer (+1.65), Emanuele Buzzi (+2.43) e Matteo Franzoso (+2.78). Sabato è in programma a discesa libera in Val Gardena, prima del doppio appuntamento con lo slalom gigante sulla Gran Risa (Alta Badia).