Bennet Bryce si è imposto nella discesa di Coppa del mondo maschile in programma in Val Gardena. Lo statunitense, alla prima vittoria assoluta nel massimo circuito, ha fissato il cronometro sul tempo di 2’02”42. Alle sue spalle l’austriaco Otmar Striedinger, per la quarta volta sul podio in carriera nel circuito, attardato di 14 centesimi e lo svizzero Niels Hintermann, debuttante sul podio in una discesa di Coppa del mondo, che ha accumulato un ritardo di 32 centesimi. Quarto posto per Dominik Paris, migliore degli azzurri: il campione della Val d’Ultimo ha terminato la sua prova in 2’02”82, ad appena 8 centesimi dalla terza piazza. Non ha terminato la gara il norvegese Alexander Aamodt Kilde, che ha così mancato la quinta vittoria in carriera sulle piste gardenesi. La classifica generale vede sempre al comando Marco Odermatt con 454 punti, seguito da Matthias Mayer a 390 e Alexander Aamodt Kilde a 329. Per quanto riguarda la classifica di specialità primo Mayer a 195, seguito da Beat Feuz a 165 e terzo posto per Kilde a 129.