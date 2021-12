Primo podio stagionale per Federico Pellegrino, 2° nella sprint a tecnica libera maschile di Coppa del mondo a Dresda, in Germania. Il valdostano viene beffato solo nel finale, cedendo di soli 15 centesimi al norvegese Havaard Taugboel

Federico Pellegrino ha centrato il primo podio stagionale nella sprint a tecnica libera maschile di Coppa del mondo, nella tappa di Dresda, in Germania. Il 31enne del Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha mancato il gradino più alto del podio solamente negli ultimi metri, in un’ accesa finale contro il norvegese Havaard Taugboel, che ha preceduto il valdostano di 15 centesimi, fissando il cronometro sul 2’15″02. Terza posizione che è andata al francese Lucas Chanavat, attardato di 68 centesimi. Tra gli altri italiani in gara si è dovuto arrendere ai quarti di finale Michael Hellweger 23°, mentre si sono fermati alle qualificazioni Simone Mocellini 44° e Francesco De Fabiani 72°.