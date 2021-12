Michela Moioli conquista la sua prima vittoria stagionale in Coppa del mondo di snowboardcross: l'azzurra, campionessa olimpica in carica e prossima portabandiera dell'Italia ai Giochi di Pechino, si impone sulle nevi di Cervinia, precedendo la statunitense Gulini

Torna al successo Michela Moioli nella Coppa del mondo di snowboardcross femminile. La campionessa olimpica in carica ha conquistato la prima vittoria stagionale individuale – 17^in carriera, considerando anche il successo nella prova a squadre di Montafon – sulle nevi italiane di Cervinia, dove ha preceduto nella finale a quattro la statunitense Faye Gulini, l’australiana Belle Brockhoff e l’altra americana Lindsey Jacobellis. Moioli sarà portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura ai prossimi Giochi di Pechino insieme a Sofia Goggia, anche lei vincitrice oggi in Val d'Isere nella discesa femminile di sci alpino. Dodicesima e fuori nei quarti di finale Caterina Carpano, così come Francesca Gallina quindicesima.