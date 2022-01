La slovacca Petra Vlhova, al quarto successo stagionale e ventiquattresimo in carriera, ha vinto in 1.56.99 lo slalom speciale di cdm di Zagabria. Quarta vittoria in cinque gare di slalom per lei nella Coppa del Mondo, dopo le due in Finlandia e quella in Austria di fine dicembre. E' dunque più che mai lei la Snow Queen, come recita il trofeo della gara croata. Alle sue spalle la statunitense Mikaela Shiffrin, al 115° podio individuale in carriera, in 1.57.49 e l'austriaca Katharina Liensberger in 1.59.10.