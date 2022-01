Lo svizzero Marco Odermatt in 1.19.74 è al comando dopo al prima manche del gigante di Coppa del Mondo di Adelboden. Dietro di lui in 1.18.25 il francese Alexis Pinturault e terzo il croato Filip Zubcic in 1.18.44. Per l'Italia la manche è sta segnata dalla brutta caduta dell'azzurro Luca De Aliprandini che ha inforcato ad alta velocità infilando lo sci sinistro in una porta prima del muro finale mentre, all'ultimo intermedio, era in vantaggio di ben 26 centesimi su Odermatt. Il migliore degli azzurri scesi tra i primi trenta al via è così Riccardo Tonetti, 11° in 1.20.19 .