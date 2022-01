Schladming: vince Shiffrin, coppa alla Vlhova

Strepitosa prestazione di Mikaela Shiffrin, che vince in rimonta lo Slalom di Schladming firmando così il successo numero 73 in coppa del mondo (47esimo nella specialità, record all time) e consolidando il primato in classifica generale. Battuta la rivale Petra Vlhova, che grazie al 2° posto può comunque consolarsi festeggiando l'aritmetica conquista della coppa di specialità. Completa il podio la tedesca Duerr. Miglior italiana Anita Gulli, 23esima.

E' stata una gara notturna da brividi quella andata in scena nello slalom femminile di Coppa del mondo in programma a Schladming, in Austria. Mikaela Shiffrin ha disegnato una seconda manche da vera fuoriclasse, portandosi a casa la vittoria numero 73 della carriera in coppa del mondo (la numero 47 in slalom, record all time per una specialità, staccato Stenmark) con il tempo di 1:32.66. Americana in lacrime al traguardo. Alle sue spalle la rivale Petra Vlhova, che nonostante il secondo posto a 15 centesimi, può festeggiare la conquista della sua seconda coppa di cristallo dello slalom in carriera. Terzo posto, con 93 centesimi di distacco, per la tedesca Lena Duerr. In casa Italia una sola atleta è riuscita ad accedere alla seconda manche: si tratta di Anita Gulli, che con il 23esimo posto centra il suo miglior risultato in carriera. Hanno mancato il passaggio alla seconda manche Lara Della Mea, a soli 6 centesimi dall’ultimo posto utile, Sophie Mathiou e Vera Tschurtschentaler, oltre a Marta Rossetti, che ha inforcato nella prima manche.

Vlhova si assicura così la vittoria nella classifica di disciplina con il punteggio di 660 punti, seguita da Shiffrin a 440 e Holdener a 321. Nella generale Shiffrin saldamente al comando con 966 punti, seguita da Vlhova a 911 e da Sofia Goggia a 657.