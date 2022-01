Cortina, Sky Sport live da Casa Dolomiti Bellunesi

Sky Sport si trasferisce a Cortina nella “Casa Dolomiti Bellunesi” per seguire- con collegamenti live da oggi e fino a domenica –il lungo weekend di Coppa del Mondo femminile. Appuntamento su Sky Sport 24 per tutte le news su discesa e superG e scoprire non solo Cortina, ma tutta la provincia di Belluno che si prepara ad ospitare i Giochi Olimpici del 2026