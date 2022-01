Fis Ski Race Genie, la 1^ App di Fan Engagement

Fis Ski Race Genie, by Onesporter: la prima app di Fan Engagement live in coppa del mondo è italiana, in collaborazione con Fis e Cortina d'Ampezzo World Cup, dove si terra la "premiere mondiale"

Seguendo il percorso tracciato dai Campionati del Mondo di Sci Alpino FIS Cortina 2021 e perseguendo soluzioni digitali innovative, sarà presentata a Cortina una nuova app di fan engagement. Nata dalla sinergia tra ONESporter, FIS e il Comitato Organizzatore della Cortina d’Ampezzo FIS Ski World Cup, la web app FIS Ski Race Genie metterà gli spettatori e i fan al centro dell'attenzione. L'obiettivo primario del gioco è quello di divertire e far giocare tutti, dai bambini agli adulti, per creare Fan Engagement. Si potrà infatti giocare in diretta da casa e dal parterre mentre gli atleti scendo lungo l’Olympia delle Tofane e alla ricerca della loro migliore performance. Alla partenza dell’atleta, l’utente avrà 30 secondi per rispondere e vincere sfidando altri appassionati da tutto il mondo. Velocità, facilità e inclusione sono le parole chiave di questa nuova avventura. Un grazie di cuore ai nostri partners, aziende leader nel loro campo: Energiapura, the brand of winners, e The Cut Kitchen, luxury brand con la mission di favorire il miglioramento della vita nei contesti abitativi attraverso il design e l’architettura.

Come si gioca?

Semplice, con FIS SKI RACE GENIE puoi giocare in diretta da casa o dal parterre indovinando il risultato della gara per vincere i premi messi a disposizione dalla FIS.

3 - CREA IL TUO ACCOUNT SU WWW. SKIRACEGENIE.COM

2 - GIOCA IL 22 GENNAIO (H 10:00) E IL 23 GENNAIO (H 11:30)

1 - ASPETTA L'INIZIO DELLA GARA: VAI! DA QUANDO SI APRE IL CANCELLETTO DI PARTENZA, HAI 30 SECONDI PER VINCERE CLICCANDO SUGLI APPOSITI BOTTONI