Kitzbuehel: vince Kilde, azzurri fuori dai top 10

Aleksander Kilde conquista per la prima volta in carriera la discesa libera a Kitzbuehel. Per il norvegese vittoria numero 12 in Coppa del mondo. Sul podio i francesi Clarey, che conquista il secondo posto a 41 anni, e Giezendanner. Fuori dai primi dieci gli azzurri: il migliore è Matteo Marsaglia, 12esimo. Ad oltre due secondi dal vincitore Dominik Paris, che cede proprio a Kilde il primato nella classifica di specialità

Dodicesimo successo in carriera e sesto stagionale per il norvegese Aleksander Kilde che in 1:55:92 si impone per la prima volta anche sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel (partenza abbassata causa vento in quota) nella prima delle due discese in programma in questo fine settimana. Secondo - vero veterano del circo bianco con i suoi 41 anni - il francese Johan Clarey in 1:56:39 e terzo a sorpresa il connazionale Blaise Giezendanner, in 1:56:55. Con il tempo di 1:58:14, gara deludente (27esimo) per Dominik Paris, costata all'azzurro anche il primato nella classifica generale di discesa a favore di Kilde. Miglior italiano Matteo Marsaglia, 12/o in 1:57:35, 15esimo Guglielmo Bosca (1:57:57). Ancora più indietro Christof Innerhofer, 17esimo in 1:57:62 e Mattia Casse, 26esimo (1:58:10). Domani, con inversione del programma per le cattive previsioni meteo, tocca allo slalom speciale mentre domenica ci sarà la seconda discesa.