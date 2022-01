Brignone ai piedi del podio sull'Erta, Bassino 7^

Quest'anno, nella quinta edizione del gigante donne sulla spettacolare pista Erta (la ripida che da Plan De Corones precipita sul paese ladino di San Vigilio di Marebbe), non ci sono stati podi per l'Italia, ma comunque un buon quarto posto in 2'04"20 per Federica Brignone che aveva vinto nel 2017 ed era stata seconda nell'edizione del 2018. L'azzurra si è comunque lasciata alle spalle la campionessa Usa, Mikaela Shiffrin, finita 5^ in 2'04"44. Poi, in classifica c'è anche Marta Bassino, 7^ in 2'042"62 e che sulla Erta era stata terza per ben tre volte. In una stagione per lei davvero strepitosa, nonostante un grave errore nella manche decisiva, ha vinto la svedese Sara Hector in 2'03"63 . Per lei è il quarto successo in carriera, il terzo stagionale, che le da' anche il primato nella classifica di disciplina con 462 punti. Seconda la slovacca Petra Vhlova in 2'03"78 e terza la francese Tessa Worley in 2'04"15.