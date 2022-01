Mattarella e il messaggio per Sofia Goggia

Il Presidente Malagò ha dunque informato del cambio di alfiere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato - come si legge nel comunicato del Coni - ha invitato Malagò a far giungere per Sofia Goggia - che ricevette a fine dicembre 2021 il Tricolore per la cerimonia di apertura dei Giochi - un messaggio di pronta guarigione: "Tifo per lei", le sue parole. Il Coni, infine, si riserva di nominare nelle prossime settimane un portabandiera per la cerimonia di chiusura prevista per il 20 febbraio.