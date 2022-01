SuperG Garmisch, vincono Brignone e Huetter

L'italiana e l'austriaca si impongono nel supergigante in Germania con lo stesso tempo (1.18.19), a 4 giorni dall'inizio dell'Olimpiade invernale di Pechino. Sul podio anche l'austriaca Tippler. Per Brignone è il terzo successo in coppa del mondo, dopo quelli ottenuti - sempre in SuperG - a Kalberloch e Sankt Moritz

Primo posto ex aequo per Federica Brignone e l'austriaca Cornelia Huetter nel SuperG di Garmisch, in Germania. Per l'azzurra è il terzo successo in stagione, dopo le vittorie nei supergiganti di Kalberloch (16 gennaio) e Sankt Moritz (12 dicembre). Per la nazionale azzurra è il sesto sucesso in sette SuperG di coppa del mondo (3 Brignone, 2 Goggia, 1 Elena Curtoni). Decimo successo per l'Italia femminile in stagione, eguagliato il record del 1996/1997. Con il tempo di 1.18.19 le due sciatrici hanno preceduto di 82 centesimi l'austriaca Tamara Tippler. Quarta e quinta posizione per altre due atlete austriache: Puchner (+0.83) e Fest (+0.93). Nono posto per Elena Curtoni, con un ritardo di 1.07. Più indietro le altre azzurre: Nicol Delago (+1.35), Roberta Melesi (+1.40), Marta Bassino (+1.61), Karoline Pichler (+1.97). Ora spazio all' Olimpiade invernale di Pechino, con la coppa del mondo femminile che tornerà il 26 e 27 febbraio con due discese libere a Crans Montana. Nella classifica di coppa del mondo generale Mikaela Shiffrin è prima con 17 punti di vantaggio su Petra Vlhova. Nella classifica di specialità allungo in vetta di Federica Brignone, che la avvicina al successo finale.