Ledecka vince discesa Crans Montana, Goggia 12^

Nella prima discesa libera dopo l'Olimpiade invernale di Pechino successo di Ester Ledecka sulle nevi svizzere di Crans Montana. La ceca - in 1.30.17 - ha preceduto la norvegese Mowinckel (+0.21) e l'austriaca Huetter (+0.42). Solamente dodicesima Sofia Goggia, migliore delle italiane, con un ritardo di 1.47 dalla vincitrice di giornata. La bergamasca, argento olimpico in Cina, conserva il primato nella classifica di coppa del mondo di specialità. Più indietro le altre azzurre: 14^ Nadia Delago (+1.57), 16^ Elena Curtoni (+1.59), 17^ Federica Brignone (+1.82), 19^ Nicol Delago (+2.06). Domenica è in programma una seconda discesa a Crans Montana.