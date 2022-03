Federica Brignone conquista la Coppa di SuperG

Grandissima Federica Brignone. L'azzurra ha conquistato la Coppa di superG, un risultato centrato prima ancora di scendere in pista nella gara di Lenzerheied (chiusa col 9° tempo, vittoria alla francese Miradoli, 4a Bassino). Prima di lei è infatti finita fuori l'unica atleta che poteva contendergliela, l'altra azzurra Elena Curtoni. Per Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2020, è la 3a coppa di specialità, dopo quella in Gigante e in Combinata. "Contentissima, che emozione incontrare Federer" Condividi

Federica Brignone ha vinto la coppa del mondo di superG ancor prima ancora di scendere in pista nella gara di Lenzerheide. Prima di lei era infatti finita fuori la sola atleta che poteva contendergliela, l'altra azzurra Elena Curtoni. La difficilissima gara - con porte molto strette ed un fondo mosso con diversi tipi di neve che hanno visto finire fuori ben quattro delle prime cinque atlete al via provocando così incertezze e problemi alle successive - è stata vinta dalla francese Romane Miradoli, 27 anni, primo podio e primo successo in carriera. Miradoli si è imposta in 1:19.87. Seconda la statunitense Mikaela Shiffrin in 1:20.25, che ha così ripreso da sola la testa della classifica generale di coppa, visto che la sua rivale Petra Vlhova è finita 18esima. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami, oro a Pechino, in 1:20.75. Miglior azzurra, quarta, in 1.20.77 a soli due centesimi dal podio, Marta Bassino.

Brignone ha chiuso nona in 1:22.07. Per lei - 32 anni il prossimo 14 luglio, unica azzurra a vincere la coppa del mondo generale (2020) e italiana più vincente nella storia della coppa del mondo con 19 successi - è la terza coppa di disciplina dopo quelle del 2020 in gigante e combinata. A Pechino Brignone ha poi ottenuto un argento (gigante) ed un bronzo (combinata). Per lei a Lenzerheide ci sono stati i complimenti di Roger Federer, ospite d'onore della manifestazione. Per l'Italia in classifica anche Karoline Pichler 13/a in 1:22.77, Francesca Marsaglia in 1:23.82, Roberta Melesi in 1:24.32, Nicol Delago in 1: 26.36, mentre Nadia Delago è finita fuori. Domani a Lenzerheide tocca allo slalom gigante, con Brignone argento olimpico in carica

Brignone: "Contentissima, che emozione incontrare Federer" Queste le parole di Federica Brignone, ai microfoni di Rai Sport, al termine della gara: "Sono contentissima, veramente. Finalmente riceverò la mia coppa su un podio quest'anno. Mi spiace per Elena (Curtoni, n.d.r.) è stata una grande sfida in Italia, lei ha fatto una stagione stratosferica e oggi sapeva di dover andare al massimo per recuperare punti e alla fine si è messa fuorigioco. Non ho fatto una bella gara, ho fatto errori frenando un po' dappertutto. Sono partita anche bene ma poi ho perso un po' di fiducia in quelle porte dove mi sono sentita un attimo scivolare, poi ho fatto un grande errore sulla porta dove è uscita Elena e ho perso tanto tempo. Mi dispiace perché avrei voluto fare una grande gara oggi con questa atmosfera. L'emozione più grande oggi è stata incontrare Roger Federer che è il mio idolo da sempre. Gli ho detto che sono una sua grande fan e se poteva fare una foto, poi gli ho detto che probabilmente avrà molte più richieste di foto di noi oggi".