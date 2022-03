Kristoffersen fa il bis a Kranjska Gora

Weekend trionfale per Henrik Kristoffersen a Kranjska Gora. Dopo il successo di ieri, il norvegese si ripete nel gigante bis di oggi. Sul podio l'austriaco Brennsteiner e lo svizzero Marco Odermatt, in testa nella prima manche, fresco vincitore della coppa di specialità e ormai ad un passo da quella assoluta. Decimo De Aliprandini, 19esimo Borsotti

Con una splendida doppietta, anche lo slalom gigante 2 di Kranjska Gora, ultima gara prima delle Finali in Francia, è stato vinto da Henrik Kristoffersen in 2:18.13. Per il 27enne norvegese si tratta del successo numero 28 in carriera. Dietro di lui l'austriaco Stefan Brennsteiner, in 2:18.36, e lo svizzero Marco Odermatt, in testa dopo la prima manche, in 2:18.40. Per Odermatt, che ieri ha brindato alla conquista della coppa di specialità in gigante, la Coppa del Mondo assoluta è sempre più vicina.

Per l'Italia, in classifica ci sono Luca De Aliprandini, 10/o in 2:19.50 e Giovanni Borsotti, 19/o in 2:20.64. Tutti e due rappresenteranno l'Italia la prossima settimana nel gigante delle Finali di Courchevel-Meribel.