A Mikaela Shiffrin la coppa del mondo generale

La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la coppa del mondo di sci, la quarta della sua strepitosa carriera. Seconda nel superG di Courchevel (vinto dalla norvegese Ragnhild Mowinckel, terza la svizzera Michelle Gisin) , Mikaela è diventata irraggiungibile a due gare dal termine dalla sua unica rivale, la slovacca Petra Vlhova , oggi fuori dalla zona punti; 27 anni compiuti il 13 marzo scorso, Shiffrin ha nel suo strepitoso palmares ben 74 vittorie in coppa del mondo e 120 podi oltre a 8 coppe di disciplina. In più ha collezionato due ori ed un argento ai Giochi olimpici e ben sei titoli mondali accompagnati da due argenti e tre bronzi. Federica Brignone chiude 19esima al traguardo, ma l'azzurra festeggia sollevando al cielo la coppa del mondo di specialità conquistata lo scorso 5 marzo (nella classifica finale del superG Brignone prima con 506 punti, davanti a Curtoni a 390 e Shiffrin a 380 punti). Per l'Italia da segnalare il settimo tempo di Marta Bassino. Elena Curtoni si piazza invece in 15esima posizione.

Brignone festeggia coppa superG: "Molto emozionata, grande stagione"

Le parole di Federica Brignone, vincitrice della coppa di superG, al termine dell'ultimo supergigante della stagione: "Oggi sono molto emozionata ed è stato bellissimo, era il mio sogno da sempre. E’ ovvio che mi sarebbe piaciuto farlo con una bella gara finale e non mi è venuto. Sono comunque contenta: la coppa è l’insieme di una stagione andata alla grande, soprattutto in superg. Io sto sciando davvero bene, oggi non so cosa sia successo, non ho tirato una curva. Non è andata come mi sarebbe piaciuto, soprattutto davanti al mio fan club che è venuto a vedermi. Alla fine, la Coppa premia la migliore della stagione e vuol dire che è andata bene. È due anni che tutti aspettiamo di fare festa e non vedo l’ora di tornare a casa. Dovrò aspettare fino alla fine delle finali ma non vedo l’ora".