Mikaela Shiffrin vince anche lo slalom bis a Levi

Una stratosferica Mikaela Shiffirin ha vinto anche il secondo slalom speciale di Levi (sesto trionfo in questa località, come Vreni Schneider a Maribor) con il tempo di 1.52.21, collezionando la sua vittoria n. 76 in Coppa del Mondo (la 49esima in slalom, podio numero 122 in carriera) e portandosi così a sole 6 lunghezze dal record di Lindsey Vonn e a 10 da quello assoluto di Ingemar Stenmark. Dietro di lei, con una gara altrettanto bella, la svizzera Wendy Holdener in 1.52.49 e poi la slovacca Petra Vlhova in 1.52.89. In chiave azzurra, da segnalare il 23esimo tempo per la piemontese Anita Gulli in 1.55.67, al suo miglior risultato in carriera. Per la Coppa del Mondo c'è ora una trasferta in Nord America. Mentre sabato e domenica prossima le ragazze saranno impegnate negli Usa, a Killington, per un gigante ed uno speciale, gli uomini gareggeranno in Canada, a Lake Louise, con una discesa e due superG da venerdì a domenica.