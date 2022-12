Goggia, che inizio: vince la discesa a Lake Louise

La bergamasca vince la prima discesa libera stagionale, chiudendo davanti alla campionessa olimpica Corinne Suter per soli 4 millesimi. Completa il podio l'austriaca Puchner. Per Goggia è la 18^ vittoria in Coppa del Mondo: "Non sono stata perfetta - ha spiegato - Ho ancora margine in vista della discesa di sabato". Tra le altre azzurre, settimo posto per Elena Curtoni

Prima gara stagionale in Coppa del Mondo, prima vittoria. Non poteva esserci inizio migliore per Sofia Goggia che ha vinto la discesa libera di Lake Louise, in Canada. Una gara sul filo visto che il podio è racchiuso in appena meno di un decimo, completato dalla campionessa olimpica Corinne Suter e dall'australiana Mirjam Puchner. Goggia ha fatto la differenza soprattutto nel secondo settore (la migliore in quel tratto) e nel finale in una pista per lei fortunata, lì dove un anno fa aveva centrato tre vittorie in tre giorni. Per l'azzurra è la 18esima vittoria in Coppa del Mondo, la dodicesima in discesa. La bergamasca avrà subito l'occasione per il bis perché domani (20.30, ora italiana) è in programma una seconda discesa libera. Il weekend verrà completato domenica con un superG.