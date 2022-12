Cancellata la discesa maschile a Beaver Creek

La prima discesa del weekend in Colorado è stata cancellata a causa del forte vento e di una nevicata. Restano in programma le altre due gare: sabato alle 18 (ora italiana) la seconda discesa, domenica alle 18 il superG

Non inizia bene il weekend di Coppa del Mondo maschile di sci alpino a Beaver Creek, negli Stati Uniti. La prima discesa libera, in programma venerdì alle 18.15, è stata annullata dal comitato organizzatore a causa delle avverse condizioni meteo con forte vento e una nevicata. Le altre due gare del fine settimana di Beaver Creek, per il momento, restano in programma come da calendario: sabato alle 18 (ore italiane) un'altra discesa libera, domenica alle 18 il SuperG.