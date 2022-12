Slittino, Voetter-Oberhofer terze a Igls

Arriva un podio storico per l'Italia nel doppio femminile di slittino: a Igls, in Austria, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al terzo posto nella gara d’esordio vinta dalle padrone di casa Selina Egle e Lara Kipp

Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno chiuso al terzo posto nella gara d’esordio del doppio femminile di Coppa del mondo di slittino artificiale a Igls. Sul budello austriaco, le due azzurre hanno conquistato un podio storico e meritatissimo, confermando i valori già visti in pista durante la Nations Cup, terminando a 233 millesimi dalla vittoria. Prima posizione alle padrone di casa Selina Egle e Lara Kipp, col tempo complessivo di 1’20″021: le due austriache hanno nettamente dominato la competizione, facendo segnare in aggiunta il record della pista nel corso della seconda manche. Nel mezzo, al secondo posto, le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal a 176 millesimi di distacco dalle nostre portacolori. Sesto posto, invece, per l’altra coppia azzurra formata da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, che hanno collezionato un ritardo di 711 millesimi.