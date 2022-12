Niente tris per Goggia: Suter vince il superG

L'azzurra "abdica" dopo cinque successi consecutivi sulla Men's Olympic, piazzandosi al quinto posto davanti a Elena Curtoni. In top 10 anche Lolli Pirovano. Vittoria per Corinne Suter che ritrova la vittoria in superG dopo 1029 giorni. L'austriaca Huetter e la norvegese Mowinckel completano il podio

La regina di Lake Louise ha abdicato. Dopo cinque vittorie consecutive si è interrotta la striscia di successi sulla Men's Olympic di Sofia Goggia. Vittoriosa nelle discese libere di venerdì e sabato, l'azzurra non ha centrato il tris (riuscito lo scorso anno) in superG. Quinto posto per lei, a 36 centesimi dalla vincitrice della gara, Corinne Suter, tornata alla vittoria nella specialità dopo 1029 giorni. L'elvetica, al quinto trionfo in carriera in Coppa del Mondo, ha battuto di soli 2 centesimi l'austriaca Cornelia Huetter. Completa il podio la norvegese Ragnhild Mowinckel, lontana 16 centesimi.