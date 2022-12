Fischnaller e Votter/Oberhofer sul podio a Igls

Due podi italiani nella domenica dello slittino: a Igls (Austria) secondo posto per il doppio femminile composto da Voetter/Oberhofer, terza posizione invece per Dominik Fischnaller nel singolo maschile

L'Italia chiude con due podi il week-end di Coppa del mondo a Igls: il doppio femminile composto da Voetter/Oberhofer si piazza al secondo posto, mentre Dominik Fischnaller è terzo nel singolo maschile. Sono le austriache Egle/Kipp ad imporsi nel doppio femminile sprint sul budello di casa ad Igls.

Ma spicca nella classifica il secondo posto delle azzurre Voetter/Oberhofer, staccate di 82 millesimi dal 30″219 delle vincitrici. Al terzo posto si piazzano le lettoni Upite/Ozolina, a 113 millesimi dalle prime. Falkensteiner/Huber, l'altra coppia italiana al via, agguantano un buon quinto posto a 242 millesimi dalla vetta. Nico Gleirscher si impone nel singolo sprint maschile con il tempo di 32″599, precedendo il compagno di squadra Wolfganbg Kindle per soli 12 millesimi. Al terzo posto si piazza l'azzurro Dominik Fischnaller a 34 millesimi dal migliore. L'altro azzurro in gara, Leon Felderer, è 11/o con 259 millesimi di svantaggio.