Marco Odermatt domina il gigante maschile in Val d'Isere: lo svizzero precede l'austriaco Feller e lo sloveno Kranjec. Grande rimonta nella seconda manche per Della Vite e Maurberger, che risalgono per chiudere rispettivamente in 12^ e 13^ piazza. Fuori De Aliprandini mentre era in scia ai tempi dei migliori