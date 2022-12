In Val d'Isere il primo slalom speciale della stagione è stato vinto dal norvegse Lucas Braathen (22 anni e terzo successo in carriera in Coppa del Mondo) in 1:38.14. Con lui sul podio l'austriaco Manuel Feller in 1:38.98 e lo svizzero Loic Meillard in 1:39.12. Solo sesto Kristoffersen, al comando nella prima manche. Per gli azzurri - fuori per inforcata in questa difficilissima gara Alex Vinatzer, 11/o dopo la prima manche - il migliore, con primi punti in carriera a 23 anni, è stato il giovane altoatesino Tobias Kastlunger . Con il pettorale 67 dopo una seconda prova superba - secondo miglior tempo assoluto - Tobias ha chiuso 10/o in 1:40.07 dopo essere stato 26/o nella manche Iniziale. In classifica anche Tommaso Sala 17/o in 1:40.44 e Stefano Gross 23/o in 1:41.02 La Coppa del Mondo uomini passa ora in Italia, in Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, per il ritorno dei velocisti. Giovedì sulla pista Saslong si recupera la discesa di Beaver Creek seguita venerdì e sabato dal superG e dalla classica libera.