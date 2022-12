Vincent Kriechmayr si è imposto nella prima discesa della Val Gardena, recupero di quella cancellata a Beaver Creek e valida per la Coppa del mondo di sci alpino. L'austriaco 31enne, due ori ai Mondiali di Cortina e alla 13^ vittoria in carriera, ha chiuso in 1.25.44. Ancora un podio per lo svizzero Marco Odermatt, secondo in 1.25.55. Terzo l'altro austriaco Matthias Mayer in 1.25.57. Si è gareggiato su un tracciato della Saslong accorciato, con partenza abbassata a quella del superG e classifica conseguentemente molto corta. La classifica generale vede sempre Odermatt in testa con 600 punti davanti a Aleksander Aamodt Kilde con 425 e Kriechmayr con 252. Venerdì 16 dicembre si torna in pista con un supergigante al quale non prederanno parte Marsaglia, Molteni e Simoni, al loro posto Franzoso e Franzoni (100^ gara di Cdm in Val Gardena), mentre sabato 17 dicembre è prevista un’altra discesa.