A 42 anni Roland Fischnaller non smette di stupire: l'altoatesino chiude al 3° posto il gigante di Coppa del mondo maschile di snowboard parallelo a Carezza, ventuno anni dopo il suo primo podio in Cdm. "Avevo tanta pressione, che bello salire nuovamente sul podio a casa mia", ha spiegato l'azzurro

Roland Fischnaller non smette di stupire: il 42enne alpino altoatesino ha terminato al terzo posto il gigante di Coppa del mondo maschile di snowboard parallelo a Carezza (Bz). Dopo il miglior tempo nelle qualifiche, l'azzurro ha sconfitto in una small final fratricida, il compagno di squadra Maurizio Bormolini, quarto al traguardo. Per Fischnaller si è trattato del 45° podio in carriera sul massimo circuito, che giunge a distanza di quasi ventuno anni dal terzo posto nello slalom parallelo di Berchtesgaden. La big final è stata vinta dall’austriaco Andreas Prommeger, davanti allo svizzero Dario Caviezel. Classifica di Coppa del mondo, dopo due gare, che vede al comando tra gli uomini gli austriaci Payer e Prommeger , rispettivamente con 126 e 118 punti, davanti a Caviezel a 112. Quinto Bormolini, sesto Fischnaller.