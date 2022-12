C'è ancora un'atleta italiana sul gradino più alto del podio di una discesa libera femminile. La terza prova della stagione, dopo i due successi di Sofia Goggia a Lake Louise, viene vinta da una splendida Elena Curtoni, al terzo acuto della carriera in Coppa del Mondo. A Sankt Moritz è doppietta azzurra: Curtoni, che ha chiuso con il tempo di 1:09.40, ha preceduto proprio Goggia, distante 29 centesimi dalla compagna di squadra. La gara si è corsa in condizioni di visibilità al limite: la bergamesca, regina della disciplina, è stata forse condizionata da un'attesa di qualche minuto al cancelletto di partenza per via di un infortunio a un addetto ai lavori in pista. A proposito di infortuni: Goggia ha lamentato un problema alla mano sinistra a fine gara, dopo un duro scontro con il palo di una porta. L'esito della radiografia ha evidenziato "la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra". La campionessa olimpica a Pyeongchang 2018 sarà operata nelle prossime ore a Milano: non è escluso che possa comunque gareggiare nella seconda discesa libera di St. Moritz in programma sabato 17 dicembre.