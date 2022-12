Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra, causata da un forte impatto con un palo durante la discesa di St. Moritz, chiusa al 2° posto. La bergamasca sarà subito operata a Milano e proverà a rientrare in pista già sabato, sempre in Svizzera: "Farò di tutto per essere pronta per la discesa di domani"

Ancora un infortunio per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, durante la discesa libera di St. Moritz chiusa al 2° posto alle spalle dell'altra azzurra Elena Curtoni, ha ripotato la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. La campionessa bergamasca si sta recando in queste ore a Milano insieme al dottor. Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica della FISI, dove verrà immediatamente operata. La Commissione Medica farà di tutto per far rientrare direttamente Sofia su St. Moritz già in serata, per prendere parte alla discesa di sabato.