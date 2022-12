Goggia da sogno! Vince con una mano fratturata

Immensa Sofia Goggia. A meno di ventiquattro ore dalla frattura scomposta della mano sinistra, l'atleta orobica vince la seconda discesa di Coppa del Mondo di Sankt Moritz in 1.28.85 ottenendo il ventesimo successo nella competizione diventando l'azzurra più vincente di sempre insieme a Federica Brignone. Una gara condotta alla grande, nonostante il tutore alla mano sinistra: perfetta nel tratto tecnico, l'azzurra si è presa qualche rischio sui salti presenti lungo la Corviglia. Al termine della gara, Goggia ha parlato ai microfoni di Rai Sport: ''Quando prima della gara ho sciato in campo libero ed ho visto che potevo mettermi in posizione ad uovo mi sono detta che oggi in pista non ci sarebbe stata altra ragazza più felice di me di gareggiare: se scio come so, posso farcela". "Comunque, è stata sicuramente più dura l'anno scorso recuperare per Pechino. Lì era una gamba qui una mano. Cosa vuoi che sia per una mano?'', conclude la Goggia. Questa è la terza vittoria su quattro discese disputate sino ad ora. Grazie a questo successo, Sofia sale al secondo posto della classifica generale di coppa con 425 punti. Davanti a lei solo l'americana Mikaela Shiffrin, oggi arrivata quarta, con 475.