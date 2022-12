Marco Odermatt ha conquistato il gigante di Alta Badia, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero ha preceduto il norvegese Kristoffersen e lo sloveno Kranjec. Indietro gli italiani: il miglior azzurro è Della Vite, 14°. Giovedì è in programma lo slalom sulla 3-Tre a Madonna di Campiglio

Lo svizzero Marco Odermatt ha conquistato il secondo gigante di Coppa del mondo sulla Gran Risa in Alta Badia. Lo svizzero, che aveva dominato anche la prima manche, ha chiuso in 2'38''27: per lui si tratta della quarta vittoria in stagione (9 volte a podio), la 15^ della carriera. Odermatt ha preceduto di 20 centesimi il norvegese Henrik Kritoffersen e di 92 lo sloveno Zan Kranjec. Lo svizzero allunga ulteriormente in vetta alla classifica di coppa del mondo, che lo vede al comando con 796 punti. Giovedì sera è in programma lo slalom a Madonna di Campiglio.