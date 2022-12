Sofia Goggia si commuove alla presentazione Sky

Presentata in anteprima a Sky un’anticipazione della nuova produzione originale di Sky Sport in onda dal 30 dicembre su Sky e in streaming su NOW: '23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia' 23 GIORNI. IL MIRACOLO DI SOFIA GOGGIA Condividi

Sofia Goggia arriva negli studi Sky per presentare il documentario Produzione Originale Sky Sport che la vede protagonista "23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia" in onda dal 30 dicembre. L'incontro diventa un momento di grande emozione. Sofia vede per la prima volta il documentario e nei momenti più intensi, il suo infortunio a meno di un mese dall'Olimpiade, non trattiene la commozione.

"Bello riscoprire alcuni dettagli che avevo dimenticato" "Chiaramente quando vivi un’esperienza simile e hai un obiettivo come un’Olimpiade quasi non ti rendi conto di tutto ciò che fai per rendere l’impresa possibile." Racconta così Sofia Goggia l'esperienza di raccontare la sua storia:"Quando mi sono seduta sulla sedia di casa mia davanti alla telecamera e ho ripercorso tutto, mi sono anche quasi ricordata di alcuni momenti, di alcuni attimi che erano già nel dimenticatoio. È stato bello riscoprire determinati dettagli, determinati momenti che veramente mi ero già dimenticata."

"Come ho fatto a fare un'Olimpiade dopo quell'infortunio?" "A fine stagione mi sono sentita sfinita e ho capito quasi di più l’entità del mio infortunio. Mi sono trovata a fare un percorso fisioterapico vero e mi sentivo impedita anche a fare due saltelli normalissimi e gli ho detta: ‘Come ho fatto a fare un’Olimpiade?’."

"Ringrazio chi mi è stato vicino" "Nessuno può capire la mia difficoltà in quella camera a Pechino dove ero da sola, il fatto di non riuscire neanche ad andare a trovare il mio skiman nella skiroom perché per me era difficile fare quel tragitto. Devo veramente ringraziare alcune persone che mi sono state particolarmente vicino, che mi sono state accanto: un posto bellissimo, ma un posto per pochi. Sono veramente grata di aver avuto delle persone che sono state lì."

"Quella sensazione di essere avanti" "C’è questa sensazione che ho tutte le volte che vado forte, soprattutto in discesa libera: quando lo sci è piatto e sento che come se quasi non toccasse la neve. So che sto andando forte - mi è capitato anche questo weekend mi sento nella discesa di Saint Moritz - e quando ce l’ho, so che sono davanti." Ma le sfide non sono finite per Sofia:"Ho vinto tante gare in Coppa del Mondo sulle stesse tante piste. Ci sono ancora delle piste che invece non ho ancora conquistato. Per me lo sci è il gioco più bello del mondo e lo vivo con quella parte mia fanciullesca, da bambina, che alla fine mi ha fatto innamorare di questo sport. Anzi, credo anche di viverlo con questa consapevolezza e con questa felicità perché mi sono ricollegata a quella parte di me primordiale che mi ha fatto iniziare."