Slalom Campiglio: Braathen domina la 1^ manche

È Lucas Braathen il leader dopo la prima manche nello slalom sulla 3Tre a Madonna di Campiglio. Il norvegese di origini brasiliane ha dominato nella prima discesa sul Canalone Miramonti, chiudendo la manche con il crono di 49''30. Braathen è riuscito a fare la differenza soprattutto nel tratto in contropendenza: Meillard, il primo degli inseguitori, è lontano 42 centesimi. Alle spalle di Braathen si profila una lotta serrata per il podio perché in undici sono racchiusi in poco meno di 6 decimi. Nella seconda manche, in programma alle 20.45, ci saranno due italiani: Tommaso Sala (a 1.05 dal leader) e Giuliano Razzoli (+1.25). Fuori, invece, Alex Vinatzer che ha inforcato a metà gara.