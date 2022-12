Sorpresa Mayer: si ritira dallo sci a 32 anni

La notizia arriva dal tweet ufficiale della Federazione internazionale. Il campione austriaco ha dato l'annuncio dopo la ricognizione sulla pista di Bormio, in vista del SuperG di oggi (sarebbe dovuto partire col pettorale numero 6). In carriera ha vinto tre ori olimpici e conquistato 45 podi (con 11 ori) in Coppa del mondo

A sorpresa, Matthias Mayer si ritira. Il campione austriaco, parlando dopo la ricognizione sulla pista a Bormio in vista del SuperG, ha annunciato il suo addio allo sci alpino, come confermato anche da un tweet ufficiale della Federazione internazionale sci e snowboard. Una carriera pazzesca: tre ori Olimpici, nella discesa libera a Soci 2014, nel supergigante a Pyeongchang 2018 e anche a Pechino 2022. Più il bronzo nella discesa libera sempre negli ultimi Giochi invernali. Due quarti posti in classifica generale nel 2020 e nel 2022, il suo miglior piazzamento. È salito 45 volte sul podio in Coppa del mondo, con 19 bronzi, 15 volte l'argento e 11 ori tra discesa libera, supergigante e combinata, l'ultimo nel 2021 in Canada.

Aveva saltato la discesa libera

Nella giornata di ieri - mercoledì 28 dicembre - Mayer non aveva preso parte alla discesa libera vinta dal connazionale Vincent Kriechmayr per via di un virus influenzale. Out, dunque, anche nel SuperG in programma alla 11.30 di giovedì, dalla cui ricognizione in pista è arrivato l'annuncio del ritiro, Mayer era in starting list col pettorale numero sei.