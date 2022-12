Her Majesty sempre più nella storia dello sci alpino con l'ottantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, a -6 dal record assoluto di Stenmark. Per Shiffrin è la quarta vittoria consecutiva in tre specialità diverse. Tra i pali stretti della "Panorama" completano il podio la connazionale Moltzan e la tedesca Duerr

Mikaela Shiffrin cala il tris e fa 80. Dopo le vittorie back to back nei due giganti, Her Majesty ha vinto anche lo slalom sulle nevi austriache di Semmering. Una tre giorni perfetta per la fuoriclasse statunitense che ha conquistato la sua 80^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo, a -2 dal record femminile di Lindsey Vonn e a -6 dal record all-time di Ingemar Stenmark. Per lei, inoltre, è la 50^ vittoria in carriera in slalom, il quarto successo consecutivo in tre specialità diverse e il 127° podio. Numeri da cannibale per Shiffrin, senza rivali sulla "Panorama" anche tra i pali stretti. Dopo aver chiuso la prima manche con 72 centesimi su tutte le rivali, la statunitense ha gestito il margine nella seconda manche chiudendo davanti alla connazionale Paula Moltzan, al primo podio in carriera. Terza la tedesca Duerr.