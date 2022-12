Marco Odermatt si è imposto nel SuperG di Bormio, valido per la Coppa del mondo maschile di sci alpino. Lo svizzero ha dominato sulla Stelvio in 1'29''27, precedendo di 64 centesimi l'austriaco Vincent Kriechmayr, vincitore ventiquattro ore prima in discesa e unico a restare sotto il secondo di distacco. Sul podio anche il connazionale Loic Meillard, staccato di 1''22 dalla vetta. Male gli azzurri: il migliore è stato Christof Innerhofer 16° (+2''80), fuori, invece, Dominik Paris. Odermatt si conferma nettamente in testa alla classifica di Coppa del mondo, davanti al norvegese Kilde, oggi 6°. Il 2022 dello sci alpino maschile si chiude qui: appuntamento a Garmisch il prossimo 4 gennaio con lo slalom che aprirà il nuovo anno.